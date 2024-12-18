«Каролина» переиграла «Айлендерс», Кочетков провел сухой матч

«Каролина» обыграла «Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

Шайбы за «Харрикейнз» забросили Джордан Мартинук, Тайсон Джост, Себастьян Ахо и Андрей Свечников.

В нынешнем сезоне 24-летний россиянин набрал 24 (11+13) очков за 30 матчей.

Голкипер «Каролины» Петр Кочетков не пропустил ни одного броска соперников.

«Каролина» набрала 41 очко в 31 игре и занимает 3-е место в Восточной конференции, «Айлендерс» идут 12-ми с 31 очком за 33 матча.