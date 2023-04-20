«Каролина» во второй раз переиграла «Айлендерс». Сорокин отразил 32 броска

«Каролина» выиграла у «Айлендерс» во втором матче 1/8 финала Кубка Стэнли — 4:3 ОТ. Счет в серии стал 2-0.

Российский голкипер гостей Илья Сорокин отразил 32 из 36 бросков по своим воротам.

Третий матч состоится на льду «Айлендерс» 22 апреля. Начало встречи — 2.00 по московскому времени.