33 сэйва Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть «Каролину»

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«Айлендерс» обыграли «Каролину» (6:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Для «островитян» это вторая победа кряду.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 33 из 35 бросков по своим воротам.

«Каролина» идет на 5-м месте в Восточной конференции (9 очков). «Айлендерс» располагаются на 14-й строчке (8 очков).