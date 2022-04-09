«Каролина» дома проиграла «Айлендерс». Сорокин отразил 19 бросков

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«Айлендерс» на выезде переиграли «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

Ворота гостей защищал российский вратарь Илья Сорокин. Он отразил 19 из 20 бросков. Его признали третьей звездой встречи.