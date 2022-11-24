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Сегодня, 05:37

«Каролина» проиграла «Аризоне». Кочетков пропустил 3 шайбы

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Каролина» на своем льду проиграла «Аризоне» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:4. «Харрикейнз» потерпели четвертое поражение подряд.

Российский вратарь «Каролины» Петр Кочетов отразил 22 из 25 бросков по своим воротам.

Хоккей
НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Каролина Харрикейнз
Петр Кочетков
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 19 16 3 32
2 Каролина 19 10 9 24
3 Айлендерс 20 12 8 24
4 Рейнджерс 20 10 10 24
5 Питтсбург 19 9 10 21
6 Филадельфия 19 7 12 18
7 Вашингтон 20 7 13 17
8 Коламбус 18 7 11 15
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 19 17 2 34
2 Торонто 20 10 10 25
3 Тампа-Бэй 19 11 8 23
4 Детройт 18 9 9 22
5 Флорида 19 9 10 20
6 Монреаль 19 9 10 19
7 Баффало 20 9 11 18
8 Оттава 18 6 12 13
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 19 11 8 25
2 Виннипег 17 11 6 23
3 Колорадо 17 11 6 23
4 Сент-Луис 19 10 9 20
5 Нэшвилл 19 9 10 20
6 Миннесота 18 8 10 18
7 Чикаго 18 6 12 15
8 Аризона 17 6 11 14
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 20 15 5 31
2 Лос-Анджелес 22 11 11 24
3 Сиэтл 18 10 8 23
4 Калгари 18 9 9 20
5 Эдмонтон 19 10 9 20
6 Сан-Хосе 21 7 14 17
7 Ванкувер 19 6 13 15
8 Анахайм 19 5 14 11
Результаты / календарь
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
24.11 03:00
Баффало – Сент-Луис
 6 : 2
24.11 03:00
Каролина – Аризона
 0 : 4
24.11 03:00
Коламбус – Монреаль
 1 : 3
24.11 03:00
Миннесота – Виннипег
 6 : 1
24.11 03:00
Нью-Джерси – Торонто
 - : -
24.11 03:00
Питтсбург – Калгари
 - : -
24.11 03:00
Флорида – Бостон
 - : -
24.11 03:00
Детройт – Нэшвилл
 - : -
24.11 03:30
Айлендерс – Эдмонтон
 - : -
24.11 03:30
Вашингтон – Филадельфия
 - : -
24.11 04:30
Даллас – Чикаго
 - : -
24.11 06:00
Анахайм – Рейнджерс
- : -
24.11 06:00
Вегас – Оттава
 - : -
24.11 06:00
Колорадо – Ванкувер
 - : -
24.11 06:00
Сиэтл – Сан-Хосе
 - : -
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Лидеры
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 19 35
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 19 31
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 19 29
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 19 16
Бо Хорват

Бо Хорват

Ванкувер

 19 14
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 19 14
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 15 1.96
Коннор Хеллибак

Коннор Хеллибак

Виннипег

 13 2.07
Витек Ванечек

Витек Ванечек

Нью-Джерси

 12 2.08
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