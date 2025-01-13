«Каролина» — «Анахайм»: видеообзор матча НХЛ

«Анахайм» на выезде обыграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

В составе «Дакс» дублем отметился Коттер Готье, еще один гол забил Янсен Харкинс.

За «Харрикейнз» шайбы забросили Андрей Свечников и Сет Джарвис.

«Анахайм» набрал 41 очко и занимает 12-е место в Западной конференции, «Каролина» идет 4-й на «Востоке» с 55 баллами.