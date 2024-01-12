«Каролина» победила «Анахайм». Свечников забросил одну шайбу
«Каролина» на своем льду обыграла «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.
Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников забросил одну шайбу.Голкипер Петр Кочетков был заменен на 13-й минуе второго периода из-за травмы. Он сыграл 33 минуты 55 секунд и отразил 10 из 13 бросков по своим воротам.
«Каролина» набрала 51 очко и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Дакс» идут на 14-й строчке в Западной конференции — 29 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Анахайм» — 6:3 (2:0, 3:3, 1:0)
Голы: Шей — 7 (Джарвис, Стаал), 16:00 — 1:0. Свечников — 10 (Ахо, Терявяйнен), 16:15 — 2:0. Лундестрем — 1 (Лисон, Макгинн), 20:25 — 2:1. Мартинук — 3 (Джарвис), 21:57 — 3:1. Строум — 5 (Терри), 30:06 — 3:2. Ватрано — 20 (бол., Хенрик), 30:53 — 3:3. Ноесен — 11 (Бантинг, Котканиеми), 34:30 — 4:3. Друри — 7 (бол., Ноесен, Терявяйнен), 36:41 — 5:3. Джарвис — 15 (Бернс, Мартинук), 49:54 — 6:3.
Вратари: Кочетков (Раанта, 32:55) — Гибсон (Достал, 40:00).
Штраф: 17 — 13.
Броски: 35 (16+10+9) — 16 (1+12+3).
Наши: Орлов (16.10/0/-1), Свечников (15.30/1/0) — Любушкин (18.00/1/-1).
12 января. Роли. PNC Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|39
|26
|13
|54
|2
|Каролина
|41
|23
|18
|51
|3
|Филадельфия
|41
|21
|20
|48
|4
|Айлендерс
|40
|18
|22
|46
|5
|Нью-Джерси
|39
|21
|18
|45
|6
|Питтсбург
|40
|20
|20
|45
|7
|Вашингтон
|39
|19
|20
|44
|8
|Коламбус
|42
|13
|29
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|40
|24
|16
|56
|2
|Флорида
|40
|26
|14
|54
|3
|Торонто
|38
|21
|17
|49
|4
|Тампа-Бэй
|43
|21
|22
|47
|5
|Детройт
|41
|20
|21
|45
|6
|Монреаль
|41
|17
|24
|40
|7
|Баффало
|42
|18
|24
|40
|8
|Оттава
|37
|14
|23
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|40
|27
|13
|58
|2
|Колорадо
|42
|27
|15
|57
|3
|Даллас
|40
|24
|16
|53
|4
|Нэшвилл
|41
|22
|19
|45
|5
|Аризона
|39
|20
|19
|42
|6
|Сент-Луис
|39
|20
|19
|41
|7
|Миннесота
|40
|17
|23
|38
|8
|Чикаго
|41
|12
|29
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|42
|28
|14
|59
|2
|Вегас
|41
|23
|18
|51
|3
|Лос-Анджелес
|37
|20
|17
|47
|4
|Эдмонтон
|38
|22
|16
|45
|5
|Сиэтл
|41
|18
|23
|45
|6
|Калгари
|41
|18
|23
|41
|7
|Анахайм
|41
|14
|27
|29
|8
|Сан-Хосе
|42
|10
|32
|23
|12.01
|03:00
|
Питтсбург – Ванкувер
|3 : 4 ОТ
|12.01
|03:00
|
Монреаль – Сан-Хосе
|2 : 3
|12.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Нью-Джерси
|4 : 3 ОТ
|12.01
|03:00
|
Флорида – Лос-Анджелес
|3 : 2 ОТ
|12.01
|03:00
|
Баффало – Оттава
|5 : 3
|12.01
|03:00
|
Каролина – Анахайм
|6 : 3
|12.01
|03:00
|
Вашингтон – Сиэтл
|1 : 4
|12.01
|03:00
|
Детройт – Эдмонтон
|2 : 3 ОТ
|12.01
|03:30
|
Айлендерс – Торонто
|4 : 3 ОТ
|12.01
|04:00
|
Сент-Луис – Рейнджерс
|- : -
|12.01
|04:00
|
Виннипег – Чикаго
|2 : 1
|12.01
|05:00
|
Аризона – Калгари
|- : -
|12.01
|06:00
|
Вегас – Бостон
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|42
|69
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|42
|67
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|39
|57
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|37
|31
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|40
|29
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|42
|28
|И
|КН
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41