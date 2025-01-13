Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 03:51

«Каролина» в овертайме уступила «Анахайму», Свечников забил гол

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступила «Анахайму» в овертайме со счетом 2:3.

В составе «Харрикейнз» отличились Андрей Свечников и Сет Джарвис, вратарь Петр Кочетков отразил 18 бросков из 21. У «Дакс» шайбы забросили Янсен Харкинс и Коттер Готье, оформивший дубль.

В текущем сезоне Свечников провел 44 матча в НХЛ, в которых набрал 32 (15+17) очка.

После этого матча «Карололина» с 55 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Анахайм» с 41 очком — на 12-й строчке «Запада.

Андрей Свечников
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Каролина Харрикейнз
Читайте также
В Эль класико забили семь голов и удалили вратаря. Что случилось в матче «Реал» - «Барселона»
СМИ сообщили о снятии с рейса в США Хабиба Нурмагомедова
Бывший партнер Овечкина и Гретцки прокомментировал погоню за рекордом канадца
Эдуард и Дарья Латыповы воспитывают двоих дочерей
В США выступили за раздел Украины по немецкому сценарию
На Кубани замминистра образования обматерил волонтеров центра для очистки птиц от мазута
Популярное видео
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кучеров признан первой звездой матча с «Питтсбургом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 43 28 15 61
2 Нью-Джерси 45 26 19 56
3 Каролина 43 26 17 54
4 Коламбус 43 20 23 46
5 Питтсбург 44 18 26 44
6 Рейнджерс 42 20 22 42
7 Айлендерс 42 17 25 41
8 Филадельфия 43 18 25 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 44 27 17 56
2 Флорида 43 25 18 53
3 Тампа-Бэй 40 22 18 47
4 Бостон 45 21 24 47
5 Детройт 42 20 22 44
6 Монреаль 42 20 22 44
7 Оттава 41 20 21 43
8 Баффало 43 16 27 37
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 44 29 15 61
2 Миннесота 43 27 16 58
3 Даллас 41 27 14 55
4 Колорадо 44 26 18 53
5 Сент-Луис 44 20 24 44
6 Юта 42 18 24 43
7 Нэшвилл 42 13 29 33
8 Чикаго 43 14 29 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 42 28 14 59
2 Эдмонтон 42 26 16 55
3 Лос-Анджелес 40 24 16 53
4 Ванкувер 42 19 23 48
5 Калгари 41 20 21 47
6 Анахайм 42 17 25 39
7 Сиэтл 44 18 26 39
8 Сан-Хосе 45 13 32 32
Результаты / календарь
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
13.01 01:00
Питтсбург – Тампа-Бэй
 - : -
13.01 01:00
Каролина – Анахайм
 - : -
13.01 01:00
Оттава – Даллас
 - : -
13.01 04:00
Вегас – Миннесота
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости