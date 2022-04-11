Два очка Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Анахайм»

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Анахайм» со счетом 5:2.

В составе «Харрикейнз» хет-трик оформил Джордан Стаал, 2 (1+1) очка набрал Андрей Свечников, еще один гол на счету Джордана Мартинука. У «Дакс» отличились Джош Махура и Трой Терри.

После этого матча «Каролина» со 102 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Анахайм» с 70 очками — на 12-й строчке Запада.