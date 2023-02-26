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Сегодня, 05:49

«Каролина» уступила «Анахайму» и прервала серию из пяти побед

Сергей Разин
корреспондент
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«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Анахайму» со счетом 2:3.

В составе «Харрикейнз» отличились Йеспери Котканиеми и Йеспер Фаст, у «Дакс» шайбы забросили Джон Клингберг, Якоб Сильверберг и Трой Терри.

«Каролина» прервала серию из пяти побед и с 86 очками расположилась на втором месте в Восточной конференции, «Анахайм» с 45 очками — на последней строчке Запада.

НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Каролина Харрикейнз
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Голкипер «Бостона» Ульмарк в матче с «Ванкувером» забросил шайбу в пустые ворота
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 57 39 18 86
2 Нью-Джерси 58 38 20 81
3 Рейнджерс 59 33 26 75
4 Айлендерс 62 30 32 67
5 Вашингтон 61 29 32 64
6 Питтсбург 57 27 30 63
7 Филадельфия 60 23 37 56
8 Коламбус 59 19 40 43
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 57 44 13 93
2 Торонто 59 36 23 80
3 Тампа-Бэй 57 36 21 76
4 Баффало 57 30 27 64
5 Детройт 57 28 29 64
6 Флорида 61 29 32 64
7 Оттава 57 27 30 58
8 Монреаль 58 25 33 54
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 58 30 28 72
2 Виннипег 59 35 24 71
3 Миннесота 59 32 27 70
4 Колорадо 56 32 24 69
5 Нэшвилл 56 28 28 62
6 Сент-Луис 58 26 32 56
7 Аризона 58 20 38 49
8 Чикаго 57 20 37 45
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 58 35 23 75
2 Лос-Анджелес 60 33 27 74
3 Эдмонтон 60 32 28 72
4 Сиэтл 58 32 26 70
5 Калгари 59 27 32 66
6 Ванкувер 58 23 35 51
7 Сан-Хосе 59 18 41 47
8 Анахайм 59 18 41 43
Результаты / календарь
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20.02
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22.02
23.02
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1.03
2.03
3.03
26.02 03:00
Ванкувер – Бостон
 1 : 3
26.02 03:00
Каролина – Анахайм
 2 : 3
26.02 03:00
Монреаль – Оттава
 2 : 5
26.02 03:00
Нью-Джерси – Филадельфия
 7 : 0
26.02 04:00
Детройт – Тампа-Бэй
 - : -
26.02 06:00
Вегас – Даллас
 - : -
26.02 06:00
Колорадо – Калгари
 - : -
26.02 06:00
Сан-Хосе – Чикаго
 - : -
26.02 21:00
Баффало – Вашингтон
 - : -
26.02 22:00
Миннесота – Коламбус
 - : -
26.02 23:00
Виннипег – Айлендерс
- : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 60 113
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 58 88
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 57 81
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 60 48
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 57 42
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

57 39
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 36 1.88
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 27 2.06
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 43 2.24
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