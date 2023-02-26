«Каролина» уступила «Анахайму» и прервала серию из пяти побед

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Анахайму» со счетом 2:3.

В составе «Харрикейнз» отличились Йеспери Котканиеми и Йеспер Фаст, у «Дакс» шайбы забросили Джон Клингберг, Якоб Сильверберг и Трой Терри.

«Каролина» прервала серию из пяти побед и с 86 очками расположилась на втором месте в Восточной конференции, «Анахайм» с 45 очками — на последней строчке Запада.