Карлссон забросил девятую шайбу и установил новый рекорд «Вегаса» в плей-офф

Форвард «Вегаса» Уильям Карлссон отличился в шестом матче финальной серии Западной конференции НХЛ против «Далласа».

Для 30-летнего шведа это девятое место в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Он установил рекорд среди игроков «Голден Найтс» за один плей-офф.

В текущем плей-офф Карлссон набрал 12 (9+3) очков в 17 матчах.