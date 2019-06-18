Карлссон верит, что поборется с "Сан-Хосе" за множество Кубков Стэнли

Защитник "Сан-Хосе" Эрик Карлссон прокомментировал подписание нового соглашения. Оно рассчитано на 8 лет и 92 миллиона долларов.

– Счастлив, что не вышел на рынок свободных агентов, моим приоритетом было остаться в "Сан-Хосе". Рад, что в будущем смогу бороться за много Кубков Стэнли. Это то, чего я хочу. Хочу побеждать и делать это каждый год, – отметил Карлссон на пресс-конференции.

Карлссон в сезоне-2018/19 провел 53 матча и набрал 45 (3+42) очков в регулярном сезоне НХЛ. В плей-офф на его счету 19 игр и 16 (2+14) очков.

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