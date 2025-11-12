Карлссон стал самым молодым игроком в истории «Анахайма», набравшим 100 очков за клуб

Нападающий Лео Карлссон стал самым молодым игроком в истории «Анахайма», набравшим 100 (43+57) очков за клуб.

12 ноября швед отметился заброшенной шайбой в первом периоде матча регулярного чемпионата против «Колорадо». На момент игры форварду исполнилось 20 лет 320 дней.

Прошлый рекорд принадлежал Полу Карии, который дошел до отметки 100 очков за «Дакс» в возрасте 21 года 109 дней.