Карлссон подписал восьмилетний контракт с "Сан-Хосе"

"Сан-Хосе" подписал контракт с защитником Эриком Карлссоном, информирует пресс-служба клуба. Соглашение игрока с "Шаркс" рассчитано на 8 лет и 92 миллиона долларов.

"Сан-Хосе" – единственная команда в НХЛ, которая имела возможность предложить Карлссонну контракт на восемь лет. Любая другая команда могла предложить соглашение только на 7 лет.

Карлссон в сезоне-2018/19 провел 53 матча и набрал 45 (3+42) очков в регулярном сезоне НХЛ. В плей-офф на его счету 19 игр и 16 (2+14) очков.

СМИ: Эрик Карлссон договорился о 88-миллионном контракте с "Сан-Хосе"