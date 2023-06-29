Карлссон был удивлен, что его выбрали вторым на драфте НХЛ

Нападающий Лео Карлссон рассказал, что испытал, когда «Анахайм» выбрал его под вторым номером на драфте НХЛ-2023.

«Я был немного удивлен, но очень счастлив», — приводит ESPN слова Карлссона.

Церемония драфта НХЛ в этом году проходит в Нэшвилле.