Карлсон — о вылете «Вашингтона»: «Осталась только боль и горечь от поражения»

Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон прокомментировал вылет команды из плей-офф Кубка Стэнли от «Каролины».

«Нет другого способа это воспринимать, когда проигрываешь. Какие бы ни были обстоятельства, когда ты не достигаешь своих целей, это тяжело, трудно принять и осознать. Очевидно, у нас были более высокие ожидания от этого сезона. Осталась только боль и горечь от поражения», — приводит слова Карлсона The Hockey News.

В этом плей-офф 35-летний американец провел 10 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

«Кэпиталз» уступили «Харрикейнз» в серии со счетом 1-4 и вылетели из Кубка Стэнли. В финале Восточной конференции «Каролина» встретится с победителем пары «Торонто» — «Флорида» (2-3).