Карлсон вышел на второе место по сыгранным матчам за «Вашингтон», лидирует Овечкин

Защитник Джон Карлсон вышел на второе место по сыгранным матчам за «Вашингтон», сообщает пресс-служба НХЛ.

Домашняя игра с «Лос-Анджелесом» (2:1) стала для 35-летнего американца 1106 за «Кэпиталз». Он опередил шведского нападающего Никласа Бэкстрема, который сыграл в 1105 матчах.

Лидирует по этому показателю 40-летний российский форвард Александр Овечкин — у него 1510 матчей за «Вашингтон».