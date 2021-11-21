Карлсон вышел на третье место в истории «Вашингтона» по результативным передачам

Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон отдал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе».

Для него это 419-й результативный пас за карьеру в НХЛ и клубе. 31-летний американец вышел на третье место в истории «Вашингтона» по передачам, превзойдя результат Михала Пивоньки (418).

Рекорд принадлежит Никласу Бекстрему, у которого 722 голевых паса. Второе место занимает россиянин Александр Овечкин, который как раз забил с передачи Карлсона. У него 604 голевые передачи.