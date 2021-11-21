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Карлсон вышел на третье место в истории «Вашингтона» по результативным передачам

08:03
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Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон отдал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе».

Для него это 419-й результативный пас за карьеру в НХЛ и клубе. 31-летний американец вышел на третье место в истории «Вашингтона» по передачам, превзойдя результат Михала Пивоньки (418).

Рекорд принадлежит Никласу Бекстрему, у которого 722 голевых паса. Второе место занимает россиянин Александр Овечкин, который как раз забил с передачи Карлсона. У него 604 голевые передачи.

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Роман Шишов все материалы автора
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