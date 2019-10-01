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Карлсон стал ассистентом Овечкина в «Вашингтоне»

18:13
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Защитник Джон Карлсон стал ассистентом капитана «Вашингтона» — Александра Овечкина. Еще одним помощником капитана остался центрфорвард Никлас Бэкстрем, сообщает Twitter «Кэпиталз».

Карлсон получил это звание после того, как защитник Брукс Орпик объявил о завершении карьеры.

29-летний американец был выбран «Столичными» на драфте-2008 под общим 27-м номером. Всего он провел в НХЛ 688 матчей и набрал 403 (90+313) очка. Вместе с «Вашингтоном» Карлсон выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.

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