Национальная хоккейная лига определила лучших хоккеистов по итогам прошедшей недели, сообщает официальный сайт лиги.

Третьей звездой стал нападающий «Баффало» Джек Айкел. В 4 матчах на неделе он набрал 7 (2+5) очков.

Второй звездой назван голкипер «Питтсбурга» Тристан Джерри. Он одержал две победы в двух матчах, при этом не пропустив ни одной шайбы.

Первой звездой выбран защитник «Вашингтона» Джон Карлсон. В трех матчах американец набрал 6 (3+3) очков. 29-летний игрок продолжает возглавлять список бомбардиров среди всех защитников лиги, набрав 43 (11+32) очка в 31 встрече. Такой темп за всю историю лиги демонстрировали только два игрока обороны — Бобби Орр и Эл Макиннис.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков