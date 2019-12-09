Карлсон — первая звезда недели в НХЛ
Национальная хоккейная лига определила лучших хоккеистов по итогам прошедшей недели, сообщает официальный сайт лиги.
Третьей звездой стал нападающий «Баффало» Джек Айкел. В 4 матчах на неделе он набрал 7 (2+5) очков.
Второй звездой назван голкипер «Питтсбурга» Тристан Джерри. Он одержал две победы в двух матчах, при этом не пропустив ни одной шайбы.
Первой звездой выбран защитник «Вашингтона» Джон Карлсон. В трех матчах американец набрал 6 (3+3) очков. 29-летний игрок продолжает возглавлять список бомбардиров среди всех защитников лиги, набрав 43 (11+32) очка в 31 встрече. Такой темп за всю историю лиги демонстрировали только два игрока обороны — Бобби Орр и Эл Макиннис.
John Carlson (@Capitals), Tristan Jarry (@penguins) and Jack Eichel (@BuffaloSabres) named «Three Stars» for the week ending Dec. 8.#NHLStats: https://t.co/AcS3Pp8lzx pic.twitter.com/SHyMFM9RTY— NHL Public Relations (@PR_NHL) December 9, 2019
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