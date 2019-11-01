Карлсон, Пастрняк и Драйзайтль — звезды октября в НХЛ
Национальная хоккейная лига объявила имена лучших хоккеистов по итогам октября, сообщает официальный сайт лиги.
Третьей звездой месяца стал нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. В 14 матчах немец набрал 25 (12+13) очков.
Второй звездой назван форвард «Бостона» Давид Пастрняк. Чех разделил с Драйзатлем лидерство по итогам месяца по количеству голов (12), а также сделал еще 12 результативных передач в 12 встречах.
Первой звездой стал защитник «Вашингтона» Джон Карлсон. В 14 матчах американец отметился 23 (7+16) баллами за результативность. Лишь один защитник в истории НХЛ набирал больше очков в октябре: Эл Макиннис в 1990 году (25).
John Carlson (@Capitals), David Pastrnak (@NHLBruins), Leon Draisaitl (@EdmontonOilers) named «Three Stars» for the month of October. https://t.co/apcxikKkIL pic.twitter.com/HqDKdpIjTk— NHL Public Relations (@PR_NHL) November 1, 2019
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