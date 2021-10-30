Карлсон о результативности Овечкина в текущем сезоне: «Я бы не сказал, что это сюрприз»

Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (2:0) поделился мнением об игре форварда Александра Овечкина.

«Я бы не сказал, что это сюрприз. Он ведь делал то же самое всего лишь 17 лет. Возможно, у него был какой-то один из 17 не очень удачный год, но... В общем, нет, никакого сюрприза для нас нет», — приводит слова Карлсона официальный сайт НХЛ.

Овечкин в матче с «Анахайом» отличился заброшенной шайбой. 36-летний россиянин повторил личный рекорд сезона-2009/10, набрав 15 (9+6) очков за первые восемь матчей сезона.