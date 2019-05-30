Карл Гуннарссон: "Сент-Луис" добился нужного результата, и только это имеет значение"

Нападающий "Сент-Луиса" Карл Гуннарссон прокомментировал победу над "Бостоном" во втором матче финала Кубка Стэнли (3:2 ОТ). Форвард отдал голевую передачу, а в овертайме забросил победную шайбу. В третьем периоде у него был шанс забить гол и не доводить дело до дополнительного времени.

- Хотелось реализовать момент в третьем периоде, но какая разница: мы добились нужного результата, и только это имеет значение, - цитирует Гуннарссона официальный сайт НХЛ. Сейчас у нас прекрасные ощущения.

Мы сегодня сыграли в свою игру. Мы никогда не сдаемся. Мы были недовольны своими действиями в первом матче, поэтому сегодня мы боролись все 60 минут. В целом провели достойную игру.