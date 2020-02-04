«Карьера Овечкина по-настоящему изумляет». Лучший американский хоккеист поделился мнением о русском снайпере

Нападающий «Чикаго» Патрик Кейн дал большое интервью «СЭ», в котором в числе прочего отметил, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин способен побить рекорд Уэйна Гретцки.

— Овечкин скоро забьет 700-й гол. Как вы думаете, он побьет рекорд Гретцки?

— Не знаю. Но с тем, как этот парень бросает шайбу, не вижу в этом ничего невозможного. Вдуматься только — в большинстве, то есть в стандартной ситуации, которую до мельчайших деталей разбирают все тренеры и хоккеисты команд-соперниц, Овечкин уже полтора десятка лет забивает из одной и той же зоны! Это означает, что к нему невозможно вдолгую найти противоядие.

Не вижу причин, почему он не сможет продолжить так же забивать и дальше. Он забил в лиге не сто голов, а намного больше. Карьера, которую он проводит, по-настоящему изумляет. И он еще вполне молод для того, чтобы покорить этот рубеж. (Игорь Рабинер)

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