Карбери — о счете 1-3 в серии с «Каролиной»: «Мы будем бороться до самого конца»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери заявил, что команда будет продолжать бороться в серии с «Каролиной».

После четырех матчей «Кэпиталз» уступают в серии со счетом 1-3.

«Нам нужно наносить больше бросков по воротам. Я не думаю, что это огромная проблема, но были моменты, когда я думал: «Бросай шайбу». Нам нужно завершать бросками свои голевые моменты. Мы получаем кучу заблокированных бросков. Нам нужно найти способ довести шайбу до ворот. Наши парни будут сражаться, как они это делали в четвертой игре серии, мы боролись до самого конца. Это не сработало, но я не ожидаю ничего другого. Мы сражались весь сезон. Я знаю наших ребят и характер нашей команды», — цитирует специалиста пресс-служба клуба.

Следующая игра между командами пройдет 16 мая в Вашингтоне. Начало матча в 02.00 по московскому времени.