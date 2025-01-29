Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 18:21

Карбери — о погоне Овечкина за рекордом Гретцки: «Это не создает проблем, а заряжает команду»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери ответил на вопрос о том, как погоня форварда команды Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ влияет на «Кэпиталз».

«Это положительно сказалось на команде. Некоторые люди говорят: «Разве это не отвлекает, когда вы боретесь за индивидуальную награду? Разве не создает проблемы для вашей структуры и командной игры? Но это совсем не так.

На самом деле это помогает парням. Это заряжает энергией команду, когда он выходит на лед, получает пару голевых моментов или забивает в начале игры. Это невероятно поднимает настроение внутри команды.

Он хочет забивать, в этом нет сомнений. Так же, как и все, он хочет играть в хоккей и забивать, но все это в рамках командной структуры и ради победы команды в матче», — приводит слова Карбери Sportsnet.

На счету Овечкина 875 голов в матчах НХЛ за карьеру, у Гретцки — 894. Российскому форварду осталось забить 20 голов, для того чтобы побить рекорд Гретцки.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Спенсер Карбери
Уэйн Гретцки
Читайте также
Украина без американских выплат и срыв поставок оружия. Что пишут СМИ
Был большим футбольным чиновником, задержан за взятку. Кто такой Сергей Анохин
Шарабутдин Магомедов и Майкл Пэйдж проведут бой на UFC Fight Night 250
СК показал кадры с места убийства сотрудников лесничества в Калужской области
Летевший из Дубая в Москву самолет подал сигнал бедствия над Каспийским морем
Наингголана арестовали по подозрению в контрабанде кокаина
Популярное видео
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Голы и травма Ливо, борьба за плей-офф, судейство в КХЛ
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Фукале: «Не знаю, сможет ли Овечкин в этом сезоне побить рекорд Гретцки. Мы все надеемся увидеть это»
НХЛ обновила прогноз, в каком матче Овечкин может побить рекорд Гретцки
«Вашингтон» продолжает побеждать! Хоть и без голов Овечкина
«Вашингтон» в гостях обыграл «Калгари», Овечкин не набрал очков
«Калгари» — «Вашингтон»: смотреть онлайн-трансляцию матча НХЛ
Канчельскис назвал Зимний кубок РПЛ важным турниром из-за отсутствия международных соревнований
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Бобби Кларк оценил игру Мичкова: «Очень умен и конкурентоспособен»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 50 34 16 73
2 Каролина 51 31 20 66
3 Нью-Джерси 52 28 24 62
4 Коламбус 50 24 26 55
5 Рейнджерс 50 24 26 52
6 Филадельфия 51 23 28 52
7 Айлендерс 49 22 27 51
8 Питтсбург 52 20 32 48
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 50 30 20 62
2 Флорида 51 29 22 61
3 Оттава 50 26 24 56
4 Бостон 52 25 27 56
5 Тампа-Бэй 49 26 23 55
6 Детройт 50 24 26 53
7 Монреаль 50 24 26 53
8 Баффало 50 19 31 43
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 52 35 17 73
2 Даллас 50 32 18 65
3 Миннесота 50 29 21 62
4 Колорадо 52 29 23 60
5 Сент-Луис 51 23 28 50
6 Юта 49 21 28 49
7 Нэшвилл 48 18 30 43
8 Чикаго 50 16 34 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 50 32 18 67
2 Вегас 51 31 20 67
3 Лос-Анджелес 47 26 21 58
4 Калгари 49 24 25 55
5 Ванкувер 49 22 27 54
6 Анахайм 50 21 29 48
7 Сиэтл 52 22 30 47
8 Сан-Хосе 53 15 38 36
Результаты / календарь
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
29.01 03:00
Тампа-Бэй – Чикаго
 1 : 4
29.01 03:00
Рейнджерс – Каролина
 0 : 4
29.01 03:00
Баффало – Бостон
 7 : 2
29.01 03:00
Монреаль – Виннипег
 1 : 4
29.01 03:30
Айлендерс – Колорадо
 5 : 2
29.01 05:00
Калгари – Вашингтон
 1 : 3
29.01 06:00
Вегас – Даллас
 3 : 4 ОТ
29.01 06:00
Сиэтл – Анахайм
 4 : 6
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости