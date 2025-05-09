Карбери — о победе над «Каролиной»: «Мы становимся немного увереннее»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал победу над «Каролиной» (3:1) во втором матче второго раунда плей-офф Кубка Стэнли.

«Эта игра была намного лучше первой, без сомнений. Я думаю, что нам все еще нужно выйти на новый уровень, особенно в выездных матчах. Мы внесли некоторые коррективы, и наша игра дает ощущение, что мы на пути к этому. Парни чувствуют это, мы становимся немного увереннее», — цитирует Карбери пресс-служба НХЛ.

«Кэпиталз» сравняли счет в серии с «Харрикейнз» — 1-1. Следующий матч серии между командами пройдет 11 мая в Роли и начнется в 1.00 по московскому времени.