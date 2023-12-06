Карбери о настрое Кузнецова после пропуска матча «Вашингтона»: «Увидел высокомотивированного игрока»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери рассказал о мотивации нападающего Евгения Кузнецова перед матчем с «Далласом» 8 декабря.

Ранее россиянин прокомментировал свой настрой после пропуска матча с «Аризоной» (0:6).

«Сегодня на тренировке в Кузнецове я увидел высоко мотивированного игрока.

Я хочу увидеть, как его высокий уровень атаки будет реализован, когда он выйдет на следующий матч», — цитирует тренера журналистка Сэмми Сильбер в соцсети X.

В этом сезоне россиянин провел 19 матчей и набрал 9 (4+5) очков в регулярном чемпионате НХЛ.

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