21 марта, 09:10

Карбери считает преимуществом «Вашингтона» погоню Овечкина за рекордом Гретцки

Руслан Минаев

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери ответил на вопрос, как на команду влияет погоня форварда Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в истории НХЛ.

«Наши ребята подпитываются от погони на скамейке запасных, они поддерживают его. Я думаю, это заряжает их энергией, чтобы играть на более высоком уровне, улучшать свою игру. Когда они играют с Овечкиным, они стараются продуктивно проводить смены. Но я как тренер не сомневаюсь, что эта погоня и связанная с ней энергия не отвлекают и не мешают нашей команде. В этом есть огромное преимущество», — цитирует тренера пресс-служба НХЛ.

Александр Овечкин.888! Овечкину осталось всего семь голов до нового рекорда

Овечкин набрал 57 (35+22) очков в 53 матчах этого сезона. Капитану «Кэпиталз» осталось забросить 6 шайб, чтобы достичь рекордной отметки 894 гола за карьеру в регулярных чемпионатах.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Спенсер Карбери
Овечкин не примет участия в предсезонном матче с «Коламбусом»
Овечкин: «Пропущенная неделя немного ударила по мне, но я справлюсь»
Мать Овечкина приняла участие в символическом вбрасывании перед матчем «Динамо» — «Нефтехимик»
Карбери назвал маловероятным участие Овечкина в предсезонном матче с «Коламбусом»
Фетисов считает, что Овечкин может больше не сыграть за сборную России на Олимпиаде
Овечкин провел первую тренировку на льду после травмы
  • Apei

    красавчик был бы, если бы в прошлом сезоне сколотил

    22.03.2025

  • сергей пантелеев

    Карбери, конечно, красавчик. Из далеко не самых звёздных игроков сколотил за сезон одну из самых сильных команд лиги. Почти в каждом матче, если кто-то просядет, другой обязательно выстреливает. Ну, удачи в плове (хоть я и не болельщик "Кэпиталз").

    21.03.2025

    • Овечкин установил рекорд НХЛ по количеству сезонов с 35 шайбами

    Кучеров вышел на чистое четвертое место в списке лучших ассистентов в истории НХЛ среди россиян
    КХЛ на Кинопоиске

