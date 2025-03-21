Карбери считает преимуществом «Вашингтона» погоню Овечкина за рекордом Гретцки

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери ответил на вопрос, как на команду влияет погоня форварда Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в истории НХЛ.

«Наши ребята подпитываются от погони на скамейке запасных, они поддерживают его. Я думаю, это заряжает их энергией, чтобы играть на более высоком уровне, улучшать свою игру. Когда они играют с Овечкиным, они стараются продуктивно проводить смены. Но я как тренер не сомневаюсь, что эта погоня и связанная с ней энергия не отвлекают и не мешают нашей команде. В этом есть огромное преимущество», — цитирует тренера пресс-служба НХЛ.

Овечкин набрал 57 (35+22) очков в 53 матчах этого сезона. Капитану «Кэпиталз» осталось забросить 6 шайб, чтобы достичь рекордной отметки 894 гола за карьеру в регулярных чемпионатах.