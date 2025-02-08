Карбери считает, что перерыв на Турнир четырех наций пойдет Овечкину на пользу

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери заявил, что перерыв в регулярном чемпионате НХЛ на Турнир четырех наций поможет капитану команды Александру Овечкину перезагрузиться ментально и физически.

«Думаю, перерыв на Турнир четырех наций поможет Ови и ментально, и физически. В физическом плане он все еще восстанавливается после травмы. Это даст его организму хорошую перезагрузку, он сможет полностью восстановиться, освежится и будет готов к заключительным 27 играм», — приводит слова Карбери журналист Тарик Эль-Башир в своих соцсетях.

Турнир четырех наций будет проходить с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне. Первый матч после паузы в НХЛ «Вашингтон» проведет 22-го числа этого месяца против «Питтсбурга».

В нынешнем сезоне 39-летний Овечкин провел 38 игр за «Кэпиталз», набрав 40 (26+14) очков. В середине ноября нападающий получил перелом малоберцовой кости левой ноги и пропустил полтора месяца.