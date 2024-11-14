Карбери разочарован поражением «Вашингтона» в матче с «Торонто»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери выразил разочарование поражением команды в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (3:4 ОТ).

«Играть с командой, которая проводит второй матч за два дня, и упустить преимущество в две шайбы в концовке третьего периода. Это просто разочарование», — цитирует Карбери пресс-служба «Кэпиталз».

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в прошедшем матче отметился своей 9-й голевой передачей за нынешний сезон. Тем не менее 39-летний россиянин упустил шанс забросить шайбу в ворота «Торонто» в овертайме, с убойной позиции попав во вратаря соперника.

«Вашингтон» с 21 очком занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции.