Карбери разочарован поражением «Вашингтона» в матче с «Торонто»
Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери выразил разочарование поражением команды в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (3:4 ОТ).
«Играть с командой, которая проводит второй матч за два дня, и упустить преимущество в две шайбы в концовке третьего периода. Это просто разочарование», — цитирует Карбери пресс-служба «Кэпиталз».
Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в прошедшем матче отметился своей 9-й голевой передачей за нынешний сезон. Тем не менее 39-летний россиянин упустил шанс забросить шайбу в ворота «Торонто» в овертайме, с убойной позиции попав во вратаря соперника.
«Вашингтон» с 21 очком занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
Источник: NHL
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