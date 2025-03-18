Карбери рассказал о внимании команд НХЛ к погоне Овечкина за рекордом Гретцки

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери выразил уверенность в том, что все клубы НХЛ следят за погоней российского форварда «Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

«Остальные команды лиги вместе с нами наблюдают за его погоней за рекордом и уделяют этому пристальное внимание. Но я уверяю вас, что они не хотят, чтобы Овечкин забивал в их ворота. Я знаю это наверняка», — цитирует Карбери пресс-служба НХЛ.

15 марта 39-летний россиянин забросил свою 34-ю шайбу в сезоне и 887-ю в карьере в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (5:1). Чтобы побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки (894), Овечкину осталось забросить 8 шайб.