Карбери рассказал о подготовке «Вашингтона» к серии с «Каролиной»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери рассказал о подготовке ко второму раунду плей-офф НХЛ против «Каролины».

«Я всегда думаю, что паузу можно использовать в свою пользу — убедиться, что ты хорошо отдохнул, восстановился и готов снова выкладываться на полную. На этом и сосредоточен наш фокус: использовать выходные с умом и быть в тонусе к первому матчу», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

В первом раунде «Вашингтон» обыграл «Монреаль» (4-1). «Каролина» оказалась сильнее «Нью-Джерси» (4-1). Стартовый матч второго раунда между «Кэпиталз» и «Харрикейнз» пройдет 6 мая и начнется в 23:00 мск.