Карбери — о травме Овечкина: «Всем нужно сделать чуть больше, чтобы компенсировать пустоту, вызванную его отсутствием»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери порассуждал о том, как клуб справится с временным отсутствием травмированного российского капитана команды Александра Овечкина.

39-летний россиянин получил повреждение голени в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2) и выбыл из строя минимум на три встречи.

«Когда теряешь такого игрока, это серьёзно, но теперь нужно перенаправить внимание тренеров, игроков и лидерской группы. Нужно, чтобы каждый, включая тренеров, сделал чуть больше, чтобы компенсировать пустоту, вызванную его отсутствием», — цитирует Карбери Washington Post.

В текущем сезоне российский форвард набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. В общей сложности на счету Овечкина в НХЛ — 868 голов в 1444 играх лиги. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки россиянину осталось забросить 26 шайб.