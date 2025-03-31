Карбери — о поражении от «Баффало»: «Вашингтон» получил то, что заслужил»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (5:8).

«После первого периода мне казалось, что все идет неплохо, но со второго дела пошли не так, как надо. Мы получили то, что заслужили. В играх с этой командой и вообще с командами такого типа у наших игроков начинаются какие-то ментальные трудности. Они не делают того, что должны делать. Никто из нашей ведущей пятерки мне не понравился», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

«Вашингтон» с 103 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Баффало» с 68 очками — на последней строчке.