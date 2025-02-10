Карбери — о поражении «Вашингтона» от «Юты»: «Первые два периода были не очень хорошими»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (4:5 Б).

«К началу второго периода мы уже уступали 0:2. Мы забили в большинстве и сократили разрыв, но затем снова пропустили. Первые два периода были не очень хорошими, но, опять же, наши ребята заслуживают уважения. Мы боролись в третьем периоде, он был действительно хорошим. Мы будем бороться и дальше.

Соперник играл второй день подряд, так что мы контролировали встречу и смогли сравнять счет — это то, что мы можем вынести из этого матча», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

«Вашингтон» с 80 очками после 55 матчей продолжает лидировать в таблице Восточной конференции. «Юта» (57 очков в 56 играх) идет 10-й на «Западе».