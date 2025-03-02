Карбери — о поражении от «Тампы»: «Вашингтон» сделал достаточно, чтобы победить»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (1:3).

«Я считаю, что это была хорошая игра. В плане обороны мы сделали достаточно, чтобы победить. Обе команды создали немного моментов, игра была довольно закрытой. Единственное, что можно было бы улучшить — это чуть лучше распоряжаться шайбой и реализовывать моменты раньше, а не только под конец игры. Мы играли с ними трижды в этом сезоне, и у них есть все: элитные игроки, великолепный вратарь, сбалансированный состав», — приводит слова Карбери официальный сайт клуба.

«Вашингтон» (84 очка) потерпел третье поражение подряд, но после 59 матчей сохраняет лидерство в Восточной конференции НХЛ. «Тампа» (72) одержала восьмую победу кряду и поднялась на четвертое место на «Востоке» после 59 игр.