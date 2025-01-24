Карбери — о голе Овечкина в пустые ворота: «Это было немного сложнее. Хорошо, что он попал»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери поделился мнением о голе форварда Александра Овечкина в пустые ворота в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (3:0).

«Это был более сложный гол в пустые ворота. Я знаю, что все скажут «пустые ворота», но это было немного сложнее. Хорошо, что он попал», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне Овечкин провел 32 матча и набрал 34 (22+12) очка. Теперь у форварда 875 голов в лиге. До рекорда Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ 39-летнему россиянину осталось забить 19 голов.