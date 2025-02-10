Карбери — о голевых пасах Овечкина в матче с «Ютой»: «Люди недооценивают эту деталь»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери высказался о результативных передачах российского капитана команды Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (4:5 Б).

«Овечкин по сути сделал все, чтобы команда смогла забросить две шайбы. Мне кажется, многие люди недооценивают эту деталь, потому что каждый раз ждут от него гола. У всех в головах: «Бросок, бросок, бросок», — цитирует Карбери Russian Machine Never Breaks.

39-летний россиянин был признан второй звездой матча с «Ютой». В нынешнем сезоне Овечкин набрал 43 (26+17) очков в 39 встречах.