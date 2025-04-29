Карбери подтвердил, что Овечкин сыграет в пятом матче с «Монреалем»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери заявил, что пропустивший тренировку форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин примет участие в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Монреаля».

«Нет, это просто выходной», — приводит журналистка RMNB Кэти Адлер ответ Карбери на вопрос о возможном пропуске россиянином матча.

«Вашингтон» ведет в серии до четырех побед со счетом 3-1. Следующая игра команд состоится 1 мая и начнется в 2.00 по московскому времени.

В нынешнем плей-офф НХЛ 39-летний Овечкин отметился тремя голами и одной результативной передачей.