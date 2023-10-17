Карбери отреагировал на свою первую победу на посту главного тренера «Вашингтона»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал победу команды над «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 Б).

«Было некомфортно на протяжении 65 минут плюс серия буллитов. Я чувствовал, что это сравнимо с поднятием большого веса, потому что ощущалось так, будто временами мы просто давим и пытаемся добиться чего-то, но иногда все идет наперекосяк», — приводит слова Карбери пресс-служба НХЛ.

Для Карбери, который возглавил «Вашингтон» в мае 2023 года, эта победа стала первой в НХЛ в качестве тренера.

19 октября «Кэпиталз» сыграет на выезде против «Оттавы».