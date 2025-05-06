Карбери — об Овечкине: «Он продолжает делать вещи, которые невозможно осознать»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери оценил игру нападающего Александра Овечкина в текущем сезоне НХЛ.

«То, как он побил рекорд, а затем перезагрузился и сосредоточился: «Окей, вот что для меня теперь важнее, чем рекорд», уже само по себе невероятно. Посмотреть, как он играет в этих плей-офф в сравнении с прошлым годом — небо и земля. А ведь ему уже 39. Это заслуга только его самого. Он продолжает делать вещи, которые невозможно осознать, особенно в этом виде спорта, в этой лиге, и особенно в самое сложное время года — на плей-офф Кубка Стэнли», — приводит слова Карбери Yahoo Sports.

В текущем розыгрыше плей-офф 39-летний россиянин провел 5 матчей, в которых набрал 5 (4+1) очков.