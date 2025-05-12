Карбери: «Звену Овечкина трудно создавать моменты с «Каролиной» за счет входов в зону»
Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери поделился мнением о том, что форвард Александр Овечкин не может набрать очков в матчах серии с «Каролиной».
«В целом дело в звене Овечкина, где большую роль играет Дилан Строум. Им трудно создавать моменты за счет входов в зону, а против «Каролины» с их контролем дистанции и мощными защитниками это практически невозможно. Так что им приходится работать в зоне атаки, пытаться создать что-то после вбрасывания или за счет индивидуальных действий», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.
39-летний россиянин продлил безрезультативную серию из 3 матчей. В текущем плей-офф Овечкин провел 8 матчей, в которых набрал 5 (4+1) очков.
