12 мая, 04:50

Карбери: «Звену Овечкина трудно создавать моменты с «Каролиной» за счет входов в зону»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери поделился мнением о том, что форвард Александр Овечкин не может набрать очков в матчах серии с «Каролиной».

«В целом дело в звене Овечкина, где большую роль играет Дилан Строум. Им трудно создавать моменты за счет входов в зону, а против «Каролины» с их контролем дистанции и мощными защитниками это практически невозможно. Так что им приходится работать в зоне атаки, пытаться создать что-то после вбрасывания или за счет индивидуальных действий», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

39-летний россиянин продлил безрезультативную серию из 3 матчей. В текущем плей-офф Овечкин провел 8 матчей, в которых набрал 5 (4+1) очков.

  • Neil

    Понятно, что Саше уже очень тяжело в ПО. Но у него осталось голевое чутьё позволяющее найти или открыться в нужной точке, а также шикарный бросок. В силовой ещё может добавить пороха в пороховницу.

    12.05.2025

  • Mick Bush

    Скорее интенсивность и плотность контактной игры повысились. Все же, еще не вечер.

    12.05.2025

  • Andrew_BD

    в первом раунде против крепкой и быстрой команды он хорошо справлялся. но кейны душат и давят как мало кто другой. Ови постепенно прибавляет. посмотрим, что дальше.

    12.05.2025

  • андр

    Зато ветеран рекорд и рекламу сделал. Понятно, что скорости в плей офф другие и Овечкин уже не справляется.

    12.05.2025

