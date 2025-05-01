Карбери — об Овечкине: «Он был выдающимся, всю серию с «Монреалем» забивал важные голы»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал игру форварда Александра Овечкина после победы в первом раунде плей-офф НХЛ против «Монреаля» (4-1).

«Он был выдающимся, всю серию забивал важные голы. Сегодняшний вечер — яркий пример, потому что, когда вы напряжены и пытаетесь войти в игру, забить этот первый гол, это огромное дело, и именно это он и сделал», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

Во втором раунде Кубка Стэнли «Вашингтон» сыграет с «Каролиной». Первые две игры пройдут на льду «Кэпиталз».