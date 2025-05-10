Карбери объяснил отсутствие Овечкина в концовке матча с «Каролиной»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал, почему российский форвард Александр Овечкин не выходил на лед в заключительные минуты второго матча серии плей-офф НХЛ против «Каролины Харрикейнз» (3:1).

«Мы защищали преимущество в счете 2:1. Это было чисто тактическое решение, а не вопрос здоровья. Саша абсолютно здоров. Он в порядке», — заверил тренер RMNB, отметив, что 39-летний капитан «Кэпиталз» не получил травм.

Овечкин провел свою последнюю смену на 55-й минуте. В плей-офф-2025 россиянин набрал 7 (4+3) очков в 9 матчах.

«Вашингтон» сравнял счет в серии второго раунда (1-1).