10 мая, 14:43

Карбери объяснил отсутствие Овечкина в концовке матча с «Каролиной»

Камила Абдурахманова
корреспондент
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал, почему российский форвард Александр Овечкин не выходил на лед в заключительные минуты второго матча серии плей-офф НХЛ против «Каролины Харрикейнз» (3:1).

«Мы защищали преимущество в счете 2:1. Это было чисто тактическое решение, а не вопрос здоровья. Саша абсолютно здоров. Он в порядке», — заверил тренер RMNB, отметив, что 39-летний капитан «Кэпиталз» не получил травм.

Овечкин провел свою последнюю смену на 55-й минуте. В плей-офф-2025 россиянин набрал 7 (4+3) очков в 9 матчах.

«Вашингтон» сравнял счет в серии второго раунда (1-1).

Источник: RMNB
Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Спенсер Карбери
Популярное видео
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Стэнли 2025: плей-офф НХЛ в Восточной и Западной конференциях
«Эдмонтон» — «Флорида»: трансляция матча финала Кубка Стэнли начнется в 3.00 мск 15 июня
Форвард «Эдмонтона» Скиннер — о финальной серии с «Флоридой»: «Это будет волнительно»
Новый контракт Орлова, вызов для Свечникова, дебют Никишина против Овечкина: итоги сезона россиян из «Каролины»
В финале Кубка Стэнли-2025 сыграют трое россиян
НХЛ объявила даты матчей финальной серии Кубка Стэнли
Перри — о выходе в финал Кубка Стэнли: «Мы обещали, что вернемся»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Werewolf

    Многие утверждали, что Ови выпускают на пустые в сезоне не ради более быстрого побития рекорда........тренер им ответил...

    11.05.2025

  • Neil

    Да всё понимаем. Чего уж.

    10.05.2025

  • Choy

    Вот прям в 9 матчах?

    10.05.2025

    • Тренер «Вегаса» Кэссиди заявил, что Дорофеев может выйти на третий матч серии с «Эдмонтоном»

    «Каролина» — «Вашингтон»: смотреть трансляцию матча плей-офф НХЛ
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Каролина 20 13 7 28
    2 Нью-Джерси 19 13 6 27
    3 Питтсбург 19 10 9 24
    4 Айлендерс 20 11 9 24
    5 Вашингтон 20 10 10 22
    6 Коламбус 20 10 10 22
    7 Рейнджерс 21 10 11 22
    8 Филадельфия 18 9 9 21
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Детройт 20 12 8 25
    2 Бостон 22 12 10 24
    3 Монреаль 19 10 9 23
    4 Тампа-Бэй 19 10 9 22
    5 Оттава 19 9 10 22
    6 Флорида 19 10 9 21
    7 Торонто 20 9 11 20
    8 Баффало 20 7 13 18
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 19 13 6 31
    2 Даллас 20 12 8 27
    3 Виннипег 19 12 7 24
    4 Чикаго 19 10 9 24
    5 Миннесота 21 10 11 24
    6 Юта 20 10 10 23
    7 Сент-Луис 20 6 14 17
    8 Нэшвилл 20 6 14 16
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 20 13 7 27
    2 Вегас 19 9 10 24
    3 Лос-Анджелес 20 10 10 24
    4 Сиэтл 19 9 10 23
    5 Эдмонтон 22 9 13 22
    6 Сан-Хосе 20 9 11 21
    7 Ванкувер 21 9 12 20
    8 Калгари 22 6 16 15
    Результаты / календарь
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    21.11
    22.11
    23.11
    24.11
    25.11
    20.11 03:00 Вашингтон – Эдмонтон 7 : 4
    20.11 03:30 Баффало – Калгари 2 : 6
    20.11 05:30 Миннесота – Каролина 4 : 3 Б
    20.11 06:00 Анахайм – Бостон 4 : 3
    Все результаты / календарь

