Карбери назвал маловероятным участие Овечкина в предсезонном матче с «Коламбусом»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери ответил на вопрос о том, примет ли нападающий команды Александр Овечкин участие в предсезонном матче против «Коламбуса».

Игра пройдет в ночь с 30 сентября на 1 октября.

«Очень сомневаюсь, что Овечкин сыграет завтра», — цитирует Карбери журналист Том Гулитти в своих соцсетях.

18 сентября 40-летний Овечкин досрочно покинул тренировку «Кэпиталз» из-за травмы нижней части тела. Он пропустил несколько занятий команды и не принял участия в предсезонных матчах против «Бостона» (5:2), «Филадельфии» (5:1) и «Нью-Джерси» (3:2 Б). В воскресенье капитан «Вашингтона» провел полноценную тренировку на льду с командой.