Капризову разбили лицо локтем в концовке матча с «Далласом»

Российский нападающий клуба «Миннесота» Кирилл Капризов пострадал в шестом матче первого раунда плей-офф «Запада» НХЛ против «Далласа».

На 15-й минуте матча Капризов получил удар локтем по лицу от форварда «Старз» Уайатта Джонстона. У россиянина пошла кровь из носа после столкновения.

По итогам 19-летний канадец избежал наказания несмотря на то, что Капризов предъявил претензии судьям, проглядевшим эпизод.

«Миннесота» проиграла серию со счетом 2-4 и завершила сезон-2022/23.