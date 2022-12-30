Капризов набрал очки в 13-й домашней игре подряд. Ему остался один матч до рекорда «Миннесоты»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил единственную шайбу своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (1:4).

Россиянин отличился результативным действием в 13-й подряд игре «Уайлд» на своей площадке. Ему нужно набрать очки еще в одной домашней игре, чтобы повторить рекорд клуба, который принадлежит Мариану Габорику.

«Миннесота» проведет следующий домашний матч 5 января против «Тампы».