Капризову нужно набрать всего четыре очка, чтобы стать рекордсменом «Миннесоты»

Российскому нападающему «Миннесоты» Кириллу Капризову осталось набрать в НХЛ четыре очка, чтобы стать рекордсменом «Уайлд».

27 марта 24-летний Капризов оформил дубль в матче регулярки НХЛ с «Коламбусом» (3:2 ОТ).

Лучшие результаты игроков «Миннесоты» за сезон

Сезон Игрок Страна И О (Г+П) Мариан Габорик 2007/08 Словакия 77 83 (42+41) Кирилл Капризов 2021/22 Россия 62 80 (35+45) Брайан Ролстон 2005/06 США 82 79 (34+45) Эрик Стаал 2017/18 Канада 82 76 (42+34) Микко Койву 2009/10 Финляндия 80 71 (22+49) Микаэль Гранлунд 2016/17 Финляндия 81 69 (26+43) Эндрю Брюнетт 2001/02 Канада 81 69 (21+48) Мариан Габорик 2001/02 Словакия 78 67 (30+37) Микаэль Гранлунд 2017/18 Финляндия 77 67 (21+46) Микко Койву 2008/09 Финляндия 79 67 (20+47)

В текущем сезоне Капризов провел 65 матчей за «Миннесоту» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 80 (35+45) очков.