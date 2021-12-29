Капризову нравится играть на открытом воздухе

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов считает, что матч «Зисней классики» станет большим событием для болельщиков, клубов и игроков. Игра против «Сент-Луиса» состоится 2 января (3.00 по московскому времени) на стадионе в Миннеаполисе.

«В России я уже играл на большой арене, у меня был такой опыт, — рассказал Капризов североамериканским журналистам. — И в составе сборной играл, и в составе ЦСКА против СКА в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе. Тоже дело было зимой и тоже было холодно, что-то около -20 градусов.

В принципе мне понравилось. Хотя, конечно, когда очень холодно, то уже немного неприятно. Но я считаю, что это классное событие как для болельщиков, так и для клуба и самих хоккеистов. Думаю, все круто и весело проведут время... Мне нравится играть на открытом воздухе. Даже сейчас, когда был перерыв, вместе с ребятами воспользовались такой возможностью", — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Капризова.